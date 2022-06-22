Суверенитет Украины – это условие суверенитета Польши в длительной перспективе. Поэтому польские дипломаты должны мудро и последовательно влиять на общественное мнение в странах свободного мира, формируя поддержку для Киева. Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Сейчас рождается абсолютно новая Украина и новая концепция Межморья с Литвой, свободной в будущем Беларусью, Украиной, Польшей, Балтийскими странами, Румынией. Это концепция, которая может создать геостратегическое региональное пространство с очень высоким знаменателем общих интересов", — подчеркнул премьер. министр Польши. Он также отметил, что польская дипломатия должна предупреждать правительства и общества разных стран об угрозе, представляемой РФ. По его словам, Россию можно сравнить с раненым медведем, который все еще имеет огромные ресурсы, а потому рано говорить о победе над ним. Напомним, ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине. До этого депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.