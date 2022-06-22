22 июня 2022 года чтится по церковному календарю память Святителя Кирилла. В народе праздник называется – Кирилл Солнцеворот, Кириллов день. Также этот день особый памятной датой — День скорби и памяти жертв войны в Украине. Что можно и нельзя делать сегодня, обряды, приметы, именинники – читайте ниже в нашем материале Styler. Что нужно сделать на Кирилла, традиции Раньше в народе говорили, что на Кирилла начиналась летняя жара. Ведь с этого времени устанавливалась стабильно теплая погода. Существовала примета, согласно которой именно 22 июня солнце отдает земле всю свою силу. Именно поэтому в этот день проводили множество обрядов, призванных задобрить солнце и получить богатый урожай. Наши предки заметили, что наши предки в этот день следят за облаками . Ягоды, листья, цветки и корни растения обладают общеукрепляющим для организма действием. Из нее готовили чаи, настойки и даже мази. Чтобы привлечь удачу, следует носить солнечную одежду, быть в хорошем настроении, мыслить положительно и загадывать желания. День можно провести на природе, поскольку земля имеет особую энергетику на Кирилла. 22 июня можно избавиться от плохих привычек, негатива, спланировать свое будущее и загадать желание. Что нельзя делать Злословить, желать зла, плохо думать о ком-то, ссориться, особенно с родными. Трудно работать физически. Убивать комаров после полудня, иначе их станет гораздо больше. Работа с растениями. Всевозможные посадки и пересадки в этот день неблагоприятны. Если весь день будет идти дождь — будет много грибов. Северо-западный ветер предвещает сырую погоду и приносит болезни. Туман утром стелется по воде – к солнечной погоде. День жаркий – такой погода будет долго. Утром идет дождь – к плохому урожаю. Вороны часто кричат – к дождю. Ласточки низко летают — к дождливой погоде. Именины 22 июня отмечают: Александр, Кирилл, Иван, Алексей, Мария, Марианна. Раньше мы писали, когда лучше ловить карася в этот период. Также появился календарь праздников и выходных на июль. Стало известно, будут ли украинцы отдыхать дополнительно.