Россия использует энергетику как оружие, ограничивая поставки в Европу по газопроводу "Северный поток-1" – основном пути поступления голубого топлива. Об этом заявил вице-канцлер ФРГ Роберт Хабэк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. Он также подчеркнул, что президент РФ Владимир Путин хочет, таким образом, спровоцировать дискуссию в Европе и Германии, в частности, играя на чувстве страха в бизнесе и рядовых потребителей. Решения правительства продолжить использование законсервированных угольных электростанций политик оценил как очень плохую новость, но другого выхода, чтобы заполнить до зимнего сезона газохранилища, пока нет. Напомним, ранее Шольц заявлял, что мир в Украине на условиях Путин невозможен, а санкции против России будут продолжаться до тех пор, пока стороны не достигнут мирного соглашения. При этом канцлер заявил, что переговоры с Путиным нужно продолжать. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.