Турция продлила мандат своей военной миссии в Ливии на 18 месяцев до конца 2023 года. Впервые турецкая армия направилась в Ливию в январе 2020 года, затем ее время пребывания продлили до июля 2022 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "Политическая неопределенность и проблема управления, возникшая после провала выборов в Ливии, запланированных на 24 декабря 2021 года, ставит под угрозу спокойствие и создает серьезное препятствие для достижения постоянной стабильности", — говорится в обосновании Меморандума, поданного в парламент президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдо . При этом указывается, что Турция продолжает решительно поддерживать защиту суверенитета, территориальной целостности и политического единства Ливии, установление устойчивого режима прекращения огня в стране и усилия для политического диалога, обеспечивающего национальное примирение. Напомним, ранее сообщалось, что Министерство обороны Турции открыло канал связи с Украиной и Россией для разрешения зернового кризиса, вызванного российской блокадой украинских портов на Черном море. Между тем, Литва отправила Украине военное оборудование для разблокировки портов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.