Власти Великобритании пересмотрели визовые правила и теперь готовы принимать несовершеннолетних переселенцев из Украины, даже если они подали заявку на въезд в страну без родителей или других совершеннолетних родственников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. Британское правительство пересмотрело правила только для подростков, которые уже подали заявки на получение визы. Чтобы обеспечить их безопасность, они могут жить только в семьях их родственников, или людей, хорошо знакомых с их родителями. В исключительных случаях несовершеннолетние получат возможность поселиться в семье спонсора, с которым они раньше не были знакомы, но тогда потребуются тщательные проверки безопасности и специальное одобрение правительства и местных властей. Официальный представитель британского правительства отметил, что в МИД изучают возможность распространения программы и на несовершеннолетних украинцев, которые пока не подали заявки на въезд. Ранее сообщалось, что приток украинских беженцев в страны еврозоны может снизить нехватку рабочей силы. На сегодняшний день около 7 млн беженцев покинули Украину, многие надеются найти долгосрочные возможности трудоустройства в 27 странах ЕС. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.