В ходе операции по поражению вражеских подразделений на острове Змеиный в Черном море, зафиксировано попадание в зенитно-ракетный комплекс "Панцирь С1", радиолокационную станцию и несколько единиц автомобильной техники. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг". По позициям ВСУ за 21 июня в Николаевской области нанесены два авиационных удара вертолетами, потерь нет. Также истребитель противника ударил двумя управляемыми ракетами "воздух-воздух" по паре украинских самолетов. Благодаря слаженной работе штурмовик и истребитель уклонились от удара. Вражеские попытки разведать позиции украинских военных в Николаевской области были прерваны точной работой зенитно-ракетного подразделения. Подтвержденные вражеские потери за день составили 49 солдат и офицеров армии РФ, две самоходные гаубицы "Мста-С", тягач, станция радиоэлектронной борьбы, склад с боеприпасами, а также пять единиц бронетехники. Напомним, ранее Арестович заявлял, что российским войскам в течение двух недель не удается выбить ВСУ с занятых в Херсонской области позиций. Также мы писали, что украинские защитники продвигаются в Херсонской области, из-за чего кафиры беспощадно избивают по южным регионам нашей страны. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.