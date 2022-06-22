Ядерное оружие не является мирным решением войны в Украине. В будущем весь цивилизованный мир должен отказаться от ядерного оружия, чтобы трагедия не повторилась. Об этом заявил мэр Хиросимы Кадзуми Мацуи, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Мэры Хиросимы и Нагасаки призвали избавить мир от ядерного оружия на фоне угроз России использовать его в войне против Украины в рамках первой встречи сторон договора ООН, запрещающего новейшее оружие войны. Трехдневная встреча направлена на то, чтобы придать импульс окончательную ликвидацию оружия. Мэр Нагасаки Томихиса Тауэ, являющийся вице-президентом группы, сказал, что в условиях российской ядерной угрозы сейчас как никогда чувствует, что существование договора очень важно, поскольку это единственный Международный документ, который может предотвращать военные кризисы, а не разрешать их последствия. Страны-участники надеются занять на этой встрече твердую, единую позицию по ядерному разоружению и принять участие в конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которое состоится в августе в Нью-Йорке. Ранее сообщалось, что Япония будет платить компаниям за трудоустройство переселенцев из Украины. Кроме того, Япония расширила санкционный перечень товаров, запрещенных к экспорту в Россию. В список включили высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.