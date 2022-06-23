Большинство регионов Украины сегодня, 23 июня, покроют осадки в виде дождей с грозами. При этом ожидается дальнейшее падение температур. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, дожди с грозами пройдут в восточных, центральных, южных и частично северных областях. На остальной территории будет сухо и солнечно. Ветер преимущественно северный и северо-восточный с порывами до 7-12 м/с. Из-за осадков в Украине прогнозируется похолодание. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +11+14, днем +20+23 градусов; на западе ночью +10+12 градусов, а днем +20+23; в восточных областях ночью +10+12, днем +22+25 градусов; на юге страны ночью +12+14 градусов, а днем +21+23; в центральных областях ночью +11+13, днем +19+22 градуса. Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет влажная погода. Ночью ожидается дождь. Ветер северный со скоростью до 12 м/с. Столбики термометров днем покажут +20+23 градуса, а ночью +11+14. Напомним, синоптики предупредили, что погода летом будет аномально жаркой и с дефицитом осадков. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.