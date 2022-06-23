Во время войны злоумышленники не прекращают попытки обманывать граждан. Национальный банк Украины дал простые советы по защите своего банковского счета. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу НБУ. Как защитить свой банковский счет 1. Установите: приложение вашего банка для контроля за расходами двухфакторную авторизацию, авторизацию с помощью биометрии и максимальную защиту для банковского приложения PIN-код на SIM-карту с финансовым номером (не используйте комбинации 0000,1111,1234, дату и год рождения) услугу SMS-банкинга контроля баланса, списаний и зачислений на банковском счете антивирус 2. Держите в секрете трехзначный CVV-номер карты (на обороте карты) логин и пароль для авторизации в банковском приложении пароль от телефона, особенно если им можно расплачиваться через цифровые кошельки Google Pay и Apple Pay пароли для авторизации платежей и переводов, поступающих от банка финансовый мобильный номер З. Другие полезные советы не храните в телефоне пароль от банкинга, PIN-код от карты и т.д. регулярно обновляйте все пароли от всех аккаунтов, содержащих персональные данные используйте биометрические данные для авторизации в банковском приложении и подтверждения платежей, если есть возможность регулярно устанавливайте обновление программного обеспечения смартфона, банковского приложения, антивируса и других приложений на смартфоне запретите удаленный перевыпуск SIM-карты у мобильного оператора или перейдите на контрактное обслуживание Ранее Национальный банк предупредил украинцев о двух актуальных схемах мошенничества в военное время. Это "посреднические" услуги от мошенников и SMS-сообщения о поступлении платежа. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.