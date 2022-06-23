23 июня православные верующие чтят преподобного Силуана Печерского и священномученика Тимофея. Какие приметы этого дня, главные запреты дать – читайте в материале Styler. Святой жил в IV веке в Пруссе в Вифании. За праведный образ жизни и духовность Господь наделил святого даром исцелять смертельные болезни и совершать разные чудеса. Наши предки считали, что Тимофеев день считается страшным из-за того, что полон примет и знамений. Главные приметы этой даты В Тимофеев день люди старались не покидать свои дома, поскольку верили, что в это время на свободу выходят призраки. В это время избегали опасной работы и следили за родными и близкими людьми. Любая мелочь, на которую раньше никто не обратил внимание, становилась значимой и обладала пророческим содержанием. Да, в день Тимофея стая волков для наших предков означала, что скоро начнется война. Засуха в этот день – не к добру. Вороны набухли — к непогоде. Если 23 июня по полю вереницами бегают мыши – к неурожаю и голодному году. Если вороны стаей летят через лес – к разного рода болезням и эпидемиям. Что нельзя делать в Тимофеев день Сегодня нельзя унывать и злиться. Также в день Тимофея нельзя скупиться. Сегодня нужно делиться с окружающими не только положительными эмоциями, но и материальными благами. Запрещено в этот день брать взаймы и решать денежные вопросы, просить повышения должности и зарплаты. Кроме того, нельзя в Тимофееве день спать при лунном свете. Нужно обязательно закрыть окно шторой, иначе ночное светило унесет не только красоту, но и здоровье. Нельзя смотреть в чужие окна, в противном случае придется отвечать за ошибки других людей. У кого в этот день День ангела сегодня отмечают: Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Василий, Герасим, Иван, Игнатий, Илья, Иннокентий, Кузьма, Макар, Николай, Павел, Семен, Тимофей. Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим. Также читайте о календаре выходных и праздников на июль 2022 года. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.