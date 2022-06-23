За минувшую ночь войска РФ шесть раз ударили по Криворожскому району. Часть снарядов попали в жилые кварталы Апостолового, в результате обстрела ранены два человека. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Также зафиксировано разрушение жилья, город частично остался без электричества и воды. После артудара на улицах и во дворах остались кассетные боеприпасы. Спасатели увели людей в безопасные места, в это время работают пиротехники. К утру уже обнаружено 16 кассетных элементов. Напомним, вчера россияне атаковали деревню в Сумской области из дронов-камикадзе. В результате пострадали четыре человека. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.