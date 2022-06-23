Несвежая рыба может быть опасна для здоровья и для вашего кошелька. Ведь купив такой товар, вы просто выкинете деньги. Как не попасть в неприятности с испорченной рыбой – читайте ниже в нашем материале Styler. Как с одной точки зрения определить несвежую рыбу Чтобы понять, что рыба начала портиться или уж совсем не годится, нужно попросить продавца посмотреть на ее жабры. Свежая рыба имеет красные жабры, других вариантов нет. Если вы заметили фиолетовый или коричневый цвет, это признак старой рыбы. Алые жабры свидетельствуют, что богатая кислородом кровь рыбы естественным образом течет через капилляры в жабрах, когда она дышит через воду. Кроме цвета жабр, следует обратить внимание и на выделение. Если в жабрах присутствует слизь – это признак испорченной рыбы. Жабры должны быть влажными, но не липкими. Также нужно обратить на такие признаки несвежести: засохшая, обветренная чешуя, резкий, неприятный запах (его вы точно ни с чем не спутаете), когда вы чистите, кости на ребрах легко отделяются от мяса. Раньше врачи рассказали, что будет с организмом, если часто есть рыбу. Также мы писали, как быстро засолить скумбрию. Рыба будет готова уже через несколько часов.