С начала войны РФ против Украины зафиксированы атаки российских хакеров против правительств, аналитических центров и предприятий 42 стран-союзников Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Microsoft. "С начала войны атаки российских хакеров были успешны в 29% случаев", – заявил президент Microsoft Брэд Смит. Почти две трети целей кибершпионажа касались членов НАТО. Соединенные Штаты были главной целью, на втором месте оказалась Польша, главный канал поступающей в Украину военной помощи. Также в последние месяцы Дания, Норвегия, Финляндия, Швеция и Турция испытали на себе многочисленные нападения российских хакеров. Исключение является Эстония, где Microsoft с 24 февраля не обнаружила ни одной российской кибератаки. В компании считают, что Эстония внедрила Облачные вычисления, где злоумышленников обнаружить легче. В Microsoft также подчеркнули, что киберзащита Украины оказалась сильнее в целом, чем возможности России. Киберпреступники из РФ проявляют осторожность, чтобы не выпустить уничтожающие данные разрушительные вирусы за пределы Украины, как это произошло с вирусом NotPetya в 2017 году. Украина также подала пример в области защиты данных благодаря тому, что перешла от локального хранения своих данных на серверах к распространению данных в облачных сервисах, размещенных в центрах обработки данных по всей Европе. Ранее в СБУ сообщили, что в ночь полномасштабного вторжения РФ враг хотел уничтожить всю киберзащиту Украины. Отмечается, что нейтрализовано более 120 мощных кибератак на ресурсы органов государственной власти и военного управления. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.