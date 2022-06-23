Польше необходима сильная и независимая Украина, имеющая значительный экономический и природный потенциал и являющаяся сокровищницей развития на предстоящие десятилетия. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. "С уверенностью можно сказать, что Украина является сокровищницей на следующие десятилетия развития для нашей части Европы, а также для всего ЕС", – подчеркнул президент Польши. По его словам, украинцы сегодня собственной кровью подписывают свое поступление в свободный мир. Запад не может воспринимать это легкомысленно. Он отметил, что Польша прекрасно знает, что делает, помогая Украине, потому что поляки хотят развиваться и вместе с украинцами строить как можно лучшие условия для жизни в общей части Европы. Напомним, что в МИД Польши убеждены, что ЕС предоставит Украине статус кандидата. Также ранее в МИДе России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.