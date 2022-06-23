Несколько представителей судостроительной промышленности Польши предложили создать совместные рабочие группы, которые будут обсуждать строительство судов для Украины, восстановление торгового флота, а также сотрудничество проектных бюро двух стран. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ. Польская сторона готова предложить обучение украинским студентам на Корабельном отделении Гданьской политехники, а также на навигационном отделении морской академии в Гдыне. Также польская сторона готова провести аудит украинских судостроительных предприятий, помочь в восстановлении их технического потенциала и приступить к строительству судов в сотрудничестве с проектными бюро и специалистами из Польши. Представители польской судостроительной отрасли также отметили, что сотрудничество можно было бы начать, например, по строительству буксиров и барж, которые перевозили бы по Днепру Стройматериалы, продукцию металлургии и т.д. Напомним, ранее в МИД России пригрозили ударом по Польше за идею передать ядерные ракеты Украине. До этого депутат Европарламента Радослав Сикорский заявил, что Запад имеет право передать Украине ядерное оружие, поскольку Россия нарушила Будапештский меморандум. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.