Гороскоп на июль 2022 года расскажет о двух знаках Зодиака, которым придется нелегко внутри лета, ведь они рискуют понести большие потери на разных фронтах – от любовного до финансового. Кто эти невезунчики и как им справиться – читайте ниже в нашем материале Styler. Овен Как рассказали астрологи, Овнам в июле 2022 года предстоит научиться бороться с меланхолическим настроением, чтобы преодолевать все препятствия. В противном случае вы можете нести убытки. Эксперты говорят, что, несмотря на демонстрированный оптимизм, Овны по любому поводу могут впадать в депрессию. С одной стороны – это волевые люди, привыкшие смело идти к своим целям. Но если у них что-то не получается, это для них конец света. Телец В июле у Тельцов все будет рушиться с рук. За что бы вы ни взялись, будет ломаться, крошиться и просто разваливаться на глазах. Вам нужно овладеть собой, понять, чего вы действительно хотите и идти к своей цели с благими намерениями. Ваша большая проблема – невнимательность. Тельцы, как попугаи, могут бросаться на все и сразу. В таком ритме вы можете забыть что-нибудь очень важное и даже потерять ценную вещь. Раньше мы писали о худших в постели мужчинах по знаку Зодиака. Также астрологи назвали лучших любовниц по знаку Зодиака.