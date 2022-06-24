Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к лидерам стран G7 и НАТО с призывом отказаться от попыток договориться с Россией и принуждения Украины к переговорам на условиях ультиматума. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Он заявил, что в настоящее время нельзя призвать украинское правительство вести переговоры с Россией о "худом мире". "Мое обращение к коллегам по G7 и НАТО особенно будет таким: сейчас не время договариваться и призывать украинцев договариваться о худом мире – о мире, в котором их приглашают отказаться от большой части своей территории в обмен на прекращение огня", – заявил Джонсон. Свое заявление Борис Джонсон сделал, находясь на саммите стран Содружества наций в Руанде. Напомним, ранее Джонсон призвал готовиться к продолжительной войне в Украине, поскольку Россия перевела ее на стадию истощения. Кроме того, он предложил план поддержки Украины по четырем пунктам. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.