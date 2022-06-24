Парад планет в 2022 году состоится в ночь с 23 на 24 июня. Это редкое астрологическое явление, во время которого все планеты солнечной системы выстраиваются в один ряд. Влияние планет будет ощущаться несколько дней – до 26 июня. Предыдущий парад был в июле 2020 года, а следующий состоится только в 2040 году. Астрологи рассказали, кому из знаков Зодиака парад планет подарит уникальный шанс стать счастливее. Об этом пишет Meta. Телец С конца июня наступает благоприятный период для новых знакомств, смены партнера и ждет удача в разных коммуникациях: личных, дружеских, любовных и деловых отношениях. В конце этого года Тельцы смогут встретить свою великую настоящую любовь. Вы поймете, в каком направлении хотите двигаться дальше в профессиональной сфере, и даже получится построить базу на долгое будущее. Дева Вас ждут серьезные изменения в семейной и личной жизни. Возможен развод и заключение нового брака, пополнение в семье или новые отношения. Также вторая половина года станет периодом важных перемен в карьере, статусе и семье. Появится возможность улучшить свое материальное положение посредством инвестиций, кредитов, наследства, помощи спонсоров и алиментов. Скорпион Вы сможете стать более уверенными и обретете силу воли. Для Скорпионов начнется хороший период для знакомств, создания семьи, открытия бизнеса и кардинальных перемен. Возможно, ваше хобби станет вашей работой и станет приносить доход. В конце августа вероятна встреча или знакомство с единомышленником, которая изменит всю жизнь. Водолей В этом году вы успеете сменить место жительства, начать ремонт или купить новое жилье. В октябре появится возможность улучшить финансовое положение, получить выгодное предложение по работе. Осенью будет много общения, коммуникаций и новых знакомств с единомышленниками. Возможны поездки, расширение кругозора, обретение новых навыков. Кстати, раньше мы писали о том, кто из знаков Зодиака найдет свое счастье этим летом. А также рассказывали о том, кого из знаков Зодиака ждут серьезные перемены в июле.