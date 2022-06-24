Россия навязывает нарратив об усталости от Украины в Евросоюзе, чтобы подчеркнуть нашу неполноценность. На самом же деле никакой усталости в Европе нет, и предоставление Украине статуса кандидата в ЕС это подтверждает. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Дмитрия Кулебы в эфире национального телемарафона. Глава МИД отметил, что ЕС фактически продемонстрировал, что именно он продолжает определять правила игры на европейском континенте, а не Россия, Китай или кто-нибудь еще. "Ну, какая же усталость от Украины?! Но здесь сплошной праздник от Украины! Посмотрите, глава Евросовета твитит-приветствует, Урсула фон дер Ляйен представляла вывод в желто-голубом костюме. Забудьте вообще этот термин. Я всегда говорил, что никогда не было никакой усталости от Украины. Это Российский нарратив, навязанный нам, для того чтобы подчеркивать нашу неполноценность о том, что от нас кто-то где-то устал", — пояснил Кулеба. Напомним, Украина официально стала кандидатом в члены ЕС. Ранее Кулеба рассказал, что переломным моментом для получения статуса кандидатом в члены ЕС для Украины стал визит в Киев президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Олафа Шольца, премьер-министра Италии Марио Драги и президента Румынии Клауса Иоганниса.