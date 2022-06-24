В Днепропетровской области прошла ночь под сигналы воздушной тревоги. Российские войска обстреляли из "Ураганов" Криворожский район. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко. Враг обстрелял Гречаноподовскую и Широковскую общины. "Люди, к счастью, не пострадали", – написал Резниченко. В Широковской общине есть разрушения. Напомним, минувшей ночью войска РФ шесть раз ударили по Криворожскому району. Часть снарядов попали в жилые кварталы Апостолового, в результате обстрела ранены два человека. Вчера россияне атаковали деревню в Сумской области с дронов-камикадзе. Пострадали четыре человека. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.