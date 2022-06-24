Россия использует еду как оружие в войне с Украиной и единолично несет ответственность за глобальный продовольственный кризис. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на резолюцию саммита ЕС. Европейский Совет потребовал от России немедленно прекратить атаки на сельскохозяйственные объекты и вывоз зерна, а также разблокировать Черное море, в частности, Одесский порт, чтобы разрешить экспорт зерна и коммерческие судоходные операции. Европейский совет поддерживает усилия Генерального секретаря Организации Объединенных Наций на этот счет, а также подчеркивает, что санкции ЕС против России позволяют свободное обращение сельскохозяйственной продукции и питания и доставки гуманитарной помощи. Кроме того, европейские лидеры призвали Еврокомиссию и страны-члены ЕС во взаимодействии с международными партнерами и организациями, в частности, в рамках ООН и G7 способствовать решению продовольственной опасности. Лидеры ЕС в принятом документе решительно осудили неизбирательные атаки России против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призвали Россию немедленно и безусловно вывести все свои силы и военное оборудование по всей территории Украины в пределах ее международно признанных границ. В ЕС напомнили о выделении новой макрофинансовой помощи до 9 млрд евро, а также пообещали приложить усилия, чтобы ускорить поставки вооружения. Напомним, что недавно стало известно, что Франция совместно со странами ЕС прорабатывает маршрут вывоза зерна из Украины через Румынию. Речь идет о 22 млн. тонн зерновых. До этого в Испанию прибыла первая партия украинского зерна по маршруту через Балтийское море. Также сообщалось, что на Украине готовят мощности для временного хранения зерна. Кроме того, Анкара предложила Москве провести переговоры между Украиной, Россией, Турцией и ООН по созданию коридоров для вывоза зерна из заблокированных украинских портов. Минобороны Турции ввело так называемую дипломатию "красной линии" для разрешения зернового кризиса, вызванного военным вторжением России в Украину. Так, Анкара, Киев и Москва сформировали открытый канал связи, чтобы решить проблему с вывозом украинского зерна.