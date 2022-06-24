В Украине сегодня, 24 июня, прогнозируют ухудшение погоды. Половину областей покроют грозовые дожди и шквальный ветер с градом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях ночью и в Черниговской области облачно с прояснениями. Днем грозы, а в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. На остальной территории переменная облачность, без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +11+14, днем +23+26 градусов; на западе ночью +10+14 градусов, а днем +23+28; в восточных областях ночью +11+14, днем +21+24 градуса; на юге страны ночью +12+18 градусов, а днем +23+26; в центральных областях ночью +12+14, днем +21+25 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 7-12 м/с. Столбики термометров днем покажут +24+26, а ночью упадут до +13+15. Напомним, ранее синоптики предупреждали о штормовом предупреждении в Украине. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.