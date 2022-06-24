Под Рязанью в России упал военно-транспортный самолет Ил-76, на борту которого находились девять человек. По меньшей мере, трое погибли. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Baza. Еще шесть получили травмы. Отмечается, что самолет упал в поле при ударе о землю он загорелся. Всех выживших госпитализировали. Напомним, 21 июня на границе с Украиной в Ростовской области (Русская Федерация) разбился штурмовик Су-25, пилот погиб. На прошлой неделе подобный случай произошел в Белгородской области. По официальной информации, штурмовик тоже разбился в ходе учебного полета. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.