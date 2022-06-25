Некоторые планеты в ретроградном Руси способны влиять на происходящее и происходящее в жизни людей, родившихся под определенными знаками. Такое влияние имеется у ретроградного Сатурна, который будет находиться в ретроградном движении до 23 октября. Астрологи назвали знаки Зодиака, которых ожидает непростой период до середины осени. Об этом сообщает joy-pup. Близнецы В ближайшие месяцы станут сложными в эмоциональном плане. Обратите внимание на ваше общение с окружающими. Могут начать происходить вещи, о которых вы никогда раньше не говорили вслух. И это приведет к гневу и недоразумению у окружающих. Весы Вам следует научиться дисциплинированности в ближайшие месяцы. Иначе Сатурн пошлет вам новые испытания. Научитесь придерживаться обещаний и слов, которые вы говорите. Проложите путь к своей цели и идите по нему, не сворачивая и не сдаваясь. Некоторым Весам положение Сатурна обещает пополнение в семье. Стрелец Сатурн приготовит Стрельцам разные испытания, и не из всех они смогут выйти с положительным результатом. Возможны неудобные ситуации, когда придется делать выбор и никакое решение не будет удовлетворять вас полностью. Водолей Не пытайтесь убегать от жизни, обязательств и работы. Вам нужно пройти все испытания и уроки. Если вы примите все, чем вам попытается погрузить Сатурн – получите достойное вознаграждение. Кстати, раньше мы писали о том, кому из знаков Зодиака астрологи обещают счастье в июле. А еще мы рассказывали о том, для кого из знаков Зодиака июль станет месяцем сложных испытаний.