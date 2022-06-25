На платформе естьПомощь можно оставить заявку на получение пособия. Платформа объединяет нуждающихся в помощи и волонтеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минсоцполитики. Если вам необходима помощь продуктами питания, средствами гигиены, лекарствами и т.д. Пройти регистрацию на платформе и оставить заявку на помощь (она может одновременно содержать несколько заказов на лекарства, продукты, одежду и т.п.). Когда благотворитель выберет вашу заявку или заказ, вы получите электронный код на приобретение товаров (в случае помощи онлайн) или вам позвонят из контакт-центра для уточнения сведений об актуальности и передадут ваши контакты благотворителю. Получить помощь. Как создать заявку На главной странице платформы нажмите кнопку "Получить помощь" и пройти регистрацию. В своем профиле обязательно напишите о себе, ведь эту информацию видят благотворители, а также при необходимости выберите одну из подходящих категорий. Во вкладке "Подать заявку" выберите категорию, потребность и указать количество. При необходимости можно добавить еще несколько категорий нужных товаров. После чего нажать "Отправить". Ваша заявка переместится во вкладку "Ожидаю помощи", что означает, что ваша заявка успешно отправлена и благотворители могут ее увидеть и взять в работу. После того, как благотворитель примет вашу заявку, она переместится во вкладку "Заявка у благотворителя". Напомним, в Украине заработал единственный портал для международной помощи переселенцам. на социальной платформе есть помощь реализована возможность подать заявку на получение дополнительной денежной помощи от международных организаций. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.