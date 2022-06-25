25 июня православная церковь отмечает день Онуфрия Великого, жившего в IV веке. Обо всех приметах и запретах этой даты — читайте в материале Styler. Святой сначала жил в одном из монастырей, а затем, пожелав подвижнической жизни, удалился в пустыню. Он стойко переносил все тяготы и лишения, много постился, молился и боролся со страстями. Не раз был близок к смерти. Поэтому святой Онуфрий стал прообразом мужества и защиты от смерти. Прожил преподобный в пустыне 60 лет и умер в преклонном возрасте. При народном празднике проходит торжество Петра Солнцеворота. В этой связи следовало на стол ставить первые блюда без рыбы. В противном случае уже в ближайшее время придется оказаться в ситуации, когда перед кем придется оправдываться не по делу. Главные приметы этого дня Дождь в этот день предвещал мокрый сенокос. Если хорошо виден Млечный путь – значит, на улице устоится ясная погода. Многие росы в этот день – к хорошему урожаю. Ласточки летают высоко – к ясной погоде, а если сыч ночью активизируется или защебетают воробьи – к дождю. Наши предки заметили, что в этот день погода будет хорошей. Град ждали от туч, направлявшихся с западной стороны. Если в этот день утки и гуси, плывя по водоему, часто ныряли и били по воде — ждали дождя. Что нельзя делать в этот день? Не рекомендуется носить темную одежду – она привлекает нечистую силу. Беременным запрещено разрешать кому-либо прикасаться к своему животу, иначе ребенок родится слишком доверчивым. До обеда в этот день нельзя было сеять гречку, а после полудня уже запрещалось сажать овес и пшеницу. 25 июня не стоило косить траву. У кого именины в этот день Аркадий Арсений Евгений Орест Анастасия Ранее мы публиковали церковный календарь на июль 2022 года, все его праздники и даты. Напомним, что до 11 июля продолжается Петров пост. К Петру и Павлу действует добровольное ограничение в пище, ибо важнее все же духовный пост, заключающийся в смирении, покаянии, борьбе с собственными грехами, страстями и вредными привычками.