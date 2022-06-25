Оккупанты попытаются окружить ВСУ в Лисичанске и заблокировать наземные линии поставок к северо-западу от города, прежде чем возобновить наступление на Славянск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW). ВСУ, вероятно, сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат истощать российские войска. В то же время, ISW пишет, что украинские войска, скорее всего, временно отступят из Лисичанска, если россияне будут угрожать украинским опорным пунктам в этом районе. Россиянам необходимо перерезать украинские логистические маршруты из Бахмута и Северска, чтобы полностью изолировать Лисичанск. Они, вероятно, столкнутся с трудностями при окружении Лисичанска из-за провала на Северском Донцы в мае. Напомним, по данным Генштаба ВСУ, украинские бойцы отразили вражеский штурм на окраине Лисичанска. Кафиры временно завладели Николаевкой. РБК-Украина писала о том, что с начала войны против Украины Россия потеряла более 34,5 тысячи военных. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.