За сутки россияне обстреляли Широковскую, Гречаноподовскую и Зеленодольскую общины на Днепропетровщине. Без потерь. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Военной администрации Кривого Рога Александра Вилкула в Facebook. Как отмечается, Широковскую и Гречанопидовскую общины оккупанты обстреляли из РСЗО. На окраине села Шестерня частично разрушен один из домов. Повреждены дома по нескольким улицам, линии электропередач в Великой Костроме. По словам Вилкула, также россияне вечером обстреляли Зеленодольск. Напомним, 18 июня российские войска ударили ракетами по Ингулецкому району Кривой Рог. Также россияне запустили шесть ракет по Кременчугскому нефтеперерабатывающему заводу. И ударили еще двумя по ТЭЦ. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.