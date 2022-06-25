Россия нанесла ракетный удар по поселку Десна в Черниговской области, где действует 169-й учебный центр имени князя Ярослава Мудрого Сухопутных войск ВСУ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Черниговской ОВВА Вячеслава Чауса в Telegram. Чаус призвал не публиковать фото и видео "прилетов". "Черниговщина. 25 июня. Поселок Десна подвергся очередному ракетному обстрелу. Подробности со временем", — сообщил он. Военная часть занимает большую часть территории поселка. Telegram-канал Белорусский OSINT-группы пишет, что российские бомбардировщики якобы взлетали половину ночи с аэродромов РФ, входили в воздушное пространство РБ, подлетали близко к границе Украины, пускали ракеты "со стороны Наровли" и уходили обратно в Россию. Житомирская военная администрация написала, что в области "слышны взрывы". Ранее жителей Черниговской области и Конотопа предупредили о возможных ракетных ударах. Напомним, утром мэр Николаева Александр сообщил Сенкевич, что в городе "раздаются взрывы". Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.