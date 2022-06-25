Как сообщил собственный источник Guildhall в украинской разведке в результате применения Вооруженными Силами Украины американских систем залпового огня HIMARS на Донбассе были успешно поражены командные пункты российских оккупационных войск.

В частности, 24 июня уничтожен командный пункт 20 армии Западного военного округа Вооруженных Сил Российской Федерации (в/ч 89425, г. Воронеж), дислоцировавшийся в здании школы. В результате удара поражено значительное количество офицеров штаба армии, выведена из строя техника противника.

Источник предоставил фото и видео результатов огневого поражения.

Также с 23 на 24 июня поражен передовой пункт управления воздушно-десантных войск Вооруженных Сил Российской Федерации. Ударом уничтожено значительное количество техники, вооружений и живой силы противника, в том числе, ликвидирован один из командиров 106 воздушно-десантной дивизии ВС РФ полковник Васильев А.В. (в/ч 55599, г. Тула).

Напомни, как сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины, по состоянию на 25 июня потери российской армии в живой силе в Украине составляют 34 700 военнослужащих.