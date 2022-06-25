В Украину сегодня, 25 июня, вернется жаркая погода. На западе температура воздуха прогреется местами до +31. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, в западных, северных и Винницких областях осадков не прогнозируется. Между тем, на юге и востоке страны, а также в некоторых центральных областях ожидаются кратковременные умеренные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +13+16, днем +23+27 градусов; на западе ночью +12+15 градусов, а днем +26+31; в восточных областях ночью +13+15, днем +23+27 градусов; на юге страны ночью +12+17 градусов, а днем +23+28; в центральных областях ночью +12+16, днем +22+26 градусов. Погода в Киеве Днем в столице без осадков. Ветер северо-восточных направлений, скоростью 7-12 м/с. Столбики термометров ночью покажут +14+16, а днем поднимутся до +24+26. Напомним, также в Укргидрометцентре рассказали, какой будет погода в июле этого года. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.