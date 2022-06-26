Погода в Украине в воскресенье будет жаркой. Однако в некоторых областях прогнозируют дожди. Какая погода будет в Украине в ближайшие дни – читайте ниже. По данным Укргидрометцентра, в Украине кроме северных и большинства западных областей местами прогнозируют кратковременные дожди и грозы. Ветер ожидается северо-восточный и восточный, 5-10 м/с. Температура ночью будет достигать +13…+18 градусов, днем +26…+31, в Крыму +22…+24. 26 июня в большинстве западных, южных, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности. Несмотря на сильную жару, в южных и восточных областях синоптики обещают дожди. Солнечная погода будет только в: Луцк; Львов; Ровно; Житомире; Хмельницком; Киеве; Чернигов; Сумах. В Киевской области погода будет без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура по области ночью составит +13…+18, днем +26…+31. В Киеве ночью синоптики прогнозируют +16…+18, днем +28…+30.

Прогноз погоды на 26 июня. Также синоптик Наталья Диденко сообщила, что жара в Украине начинает набирать обороты. В воскресенье она еще будет относительно сдержанной. По данным, на юге осадки будут только ночью, а уже днем прекратятся. Ранее мы сообщали, какая погода будет в Украине до конца июня. Также писали, что синоптики дали прогноз погоды на июль.