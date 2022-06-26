Борис Джонсон намерен использовать саммиты G7 и НАТО, чтобы призвать Францию и Германию передать большее вооружение Украине и обезопасить их от любых попыток подтолкнуть руководство воюющей страны к заключению поспешного мирного соглашения на условиях РФ. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent. "Слишком многие страны говорят, что это европейская война, в которой нет нужды, и поэтому давление будет расти, чтобы побудить — возможно, принудить — украинцев к плохому миру", — заявил Джонсон. Он также добавил, что обратился к коллегам по "Большой семерке" и НАТО не призывать украинцев соглашаться на плохой мир, мир, ради которого им предлагается отказаться от своей территории в обмен на прекращение огня. Напомним, Джонсон заявил, что мог бы уйти в отставку из-за поражения в поддержке Украины. Кроме того, премьер-министр Великобритании дважды посещал Киев с начала полномасштабной войны России против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.