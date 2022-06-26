Сегодня оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, которая имеет международное значение. Поэтому ВОЗ не дает заболеванию более высокий уровень предупреждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ВОЗ. В то же время определен целый список факторов, когда этот статус болезни может быть пересмотрен. В частности, важно обращать внимание на динамику увеличения количества выявленных случаев, повышенную тяжесть течения болезни, увеличение числа случаев в уязвимых группах, среди которых беременные женщины и дети и т.д. Напомним, ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявлял, что шансы на распространение обезьяньей оспы в нашей стране очень малы, поскольку Украина не является транзитной страной для путешествий в страны Африки. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.