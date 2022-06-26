Все участники саммита G7 должны стремиться подтвердить единство со своими коллегами в ответ на войну России против Украины, инфляцию и другие глобальные вызовы. Также важно высказать свое откровенное мнение о вторжении РФ в Украину. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. "Я хотел бы обменяться откровенными мыслями об агрессии России в Украине, росте цен, ситуации в Индо-Тихоокеанском регионе и изменении климата, среди прочих вызовов, и продемонстрировать единство G7", — заявил Кишида. Выступая перед журналистами в своей резиденции, прежде чем отправиться в пятидневную поездку на саммит G7, Кисида также выразил надежду на то, что сотрудничество между Японией и НАТО выйдет на новый этап. Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" договорились о поэтапном отказе от использования угля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.