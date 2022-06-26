Лидеры "Большой семерки" ищут варианты возможного ограничения цен на российскую нефть. Это позволит усилить давление на Россию в связи с вторжением в Украину и минимизировать дальнейшую инфляцию в Европе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Члены G7 опасаются, что при стремительном росте цен на энергоносители нефтяное эмбарго не окажет серьезного влияния на военный бюджет России, поскольку доходы РФ растут даже при снижении объемов экспорта. Ограничение цен могло бы решать эту проблему, а также не допустить дальнейшего ограничения поставок нефти и разжигания инфляции. Но чтобы новая модель санкций сработала, нужна поддержка со стороны крупных импортеров, таких как Индия и Китай. По словам европейских дипломатов, знакомых с ходом переговоров, обсуждения вышли на очень конструктивный уровень. Переговорные группы находятся на верном пути к достижению совместного соглашения. Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" договорились о поэтапном отказе от использования угля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.