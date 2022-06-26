Сегодня, 26 июня, в Украине ожидается дождливая погода. Однако в большинстве регионов будет жарко, в среднем днем до +30 град. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр. Погода в Украине По данным синоптиков, сегодня днем почти половину территории Украины накроют осадки. Умеренные дожди прогнозируются на востоке, юге и центре страны, а также в части западных областей. На остальной территории сухо, возможно переменная облачность. Ветер преимущественно северо-восточный с порывами до 5-10 м/с. Температура воздуха будет составлять: в северных областях ночью +15+17, днем +28+30 градусов; на западе ночью +13+16 градусов, а днем +27+31; в восточных областях ночью +16+18, днем +28+30 градусов; на юге страны ночью +15+17 градусов, а днем +27+29; в центральных областях ночью +14+16, днем +26+29 градусов Погода в Киеве Сегодня в столице и Киевской области будет сухая погода, местами ожидается переменная облачность. Ветер восточный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +14+17, а днем +27+30 градусов. Напомним, ранее синоптики спрогнозировали, какой будет погода в Украине в июле. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.