В Шевченковском районе Киева рано утром раздались четыре сильных взрыва, в городе объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на очевидцев. По информации мэра Киева Виталия Кличко, взрывы прогремели в Шевченковском районе столицы. К месту происшествия направляются спасатели и бригады скорой помощи. Кличко также сообщил, что пострадали два жилых дома, в них происходит спасение и эвакуация жителей. Напомним, вчера российские военные нанесли ракетный удар по Ровенской области. Пострадала гражданская инфраструктура. Также мы писали, что ракетные удары утром и ночью 25 июня по 6 областям Украины были специально совершены с территории Белоруссии. Такая провокация была сделана для привлечения Белоруссии в войну против Украины. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.