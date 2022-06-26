Украинское военное руководство, вероятно, намерено в ближайшее время взять под централизованный контроль действия партизанского движения на оккупированных Россией территориях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ISW. Эксперты американского Института изучения войны отмечают, что цель координации усилий партизан состоит в желании Киева взорвать контроль России и, возможно, подготовиться к тактически связанным операциям с украинскими вооруженными силами. Ранее Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что украинские партизаны только ждут подходящего момента, чтобы присоединиться к борьбе с врагом. Напомним, 22 июня в Херсонской области взорвали автомобиль "главы администрации" в Чернобаевке. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.