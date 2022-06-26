Около четырех тысяч протестующих собралось в Мюнхене перед местом проведения саммита G7. Организаторы надеялись мобилизовать до 20 тысяч митингующих и были разочарованы низкой явкой в Мюнхенском парке Терезиенвизе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. Уве Хикш, один из организаторов протеста, предположил, что потенциальные участники могут считать неуместным бросать вызов "Большой семерке" и препятствовать работе союзников во время войны России против Украины. В 2007 году антиправительственные митинги перед саммитом G7 собрали около 35 тысяч человек. Ранее пятнадцать групп, критикующих глобализацию, от международной сети Attac до природоохранной организации WWF, призвали людей принять участие в демонстрациях перед саммитом. Среди их требований: поэтапный отказ от ископаемого топлива, сохранение разнообразия животных и растений, социальная справедливость и усиление борьбы с голодом. Международный форум пройдет в баварском Эльмау с воскресенья по вторник. Для охраны правопорядка задействовано в общей сложности около 18 тысяч полицейских. Напомним, ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" договорились о поэтапном отказе от использования угля. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.