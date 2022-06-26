Авиация вооруженных сил Украины на южном направлении нанесла пять ударов по скоплению российской военной техники, а также по командным и опорным пунктам вражеских подразделений. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг". Всего же за минувшие сутки на юге Украины российская армия потеряла два танка, пять бронемашин, а также 24 солдата. Кроме того, украинским военным удалось уничтожить два полевых состава боеприпасов и огневую точку. Напомним, ранее механизированная бригада имени гетмана Ивана Мазепы показала, как уничтожает российских кафиров в Марьинке под Донецком. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.