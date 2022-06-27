Лидеры "Большой семерки" пообещали привлечь 600 миллиардов долларов частных и государственных средств в течение пяти лет для финансирования необходимой инфраструктуры в развивающихся странах и противодействия международной инициативе Китая "Один пояс, один путь". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. Байден заявил, что Соединенные Штаты мобилизуют 200 миллиардов долларов в виде грантов, федеральных фондов и частных инвестиций в течение пяти лет для поддержки проектов в странах с низким и средним уровнем дохода, которые помогают бороться с изменением климата, а также улучшают глобальное здравоохранение. я, гендерное равенство и цифровую инфраструктуру. "Я хочу внести ясность. Это не помощь или благотворительность. Это инвестиции, которые принесут прибыль всем", — сказал Байден, добавив, что это позволит всем странам увидеть конкретные преимущества партнерства. Европа также мобилизует 300 миллиардов евро за тот же период, чтобы создать устойчивую альтернативу китайской инициативе "Один пояс, один путь", которую глава КНР Си Цзиньпин анонсировал в 2013 году. Лидеры Италии, Канады, Великобритании, Франции и Японии также намерены участвовать в инициативе стран "Большой семерки". Инвестиционная схема Китая предполагает создание современной версии древнего торгового маршрута Шелкового пути из Азии в Европу. Чиновники Белого дома заявили, что этот план не принес ощутимой пользы многим развивающимся странам. Ранее сообщалось, что страны "Большой семерки" увеличат инвестиции в добычу ископаемых источников энергии. В первую очередь предполагается нарастить объемы поставок природного газа и нефти. Также мы писали, что страны-участницы "Большой семерки" примут на себя обязательство оказывать Украине бессрочную поддержку в войне против Российской Федерации. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.