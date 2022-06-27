27 июня 2022 года по православному церковному календарю чтится память святого Елисея, а также сегодня — день памяти святителя Мефодия. В народе праздник называют Елисей, Елисей Гречкосий, День Елисея, Гречкосий, и имеет много особых традиций. Что можно и нельзя делать на Гречкосии – читайте ниже в нашем материале Styler. Традиции на Елисея, что нужно сделать Когда-то в этот день продолжали сеять гречку, поэтому праздник и назвали "Грекосием". 27 июня большинство примет и традиций связано с работой, которую нужно делать усердно. Если выполнять работу как-нибудь, вы можете предстать перед материальными трудностями. Также на Елисея освящали новую одежду, чтобы она не принесла своему хозяину несчастья. Так же поступали с чужой одеждой, доставшейся в подарок или в наследство. Ритуал осуществляли с вещами, купленными в этом году и надетыми не более трех раз, а также с одеждой, в которой человек чувствовал себя неуютно. Что запрещено делать в этот день лениться, иначе будут серьезные финансовые проблемы. Употреблять спиртные напитки или лекарства на спирту – рискуете ухудшить свое самочувствие. Наедаться – наоборот, лучше немного поголодать. Одалживать сегодня кому-то деньги. Заключать важные соглашения, а также принимать судьбоносные решения. Долго лежать в постели, бездельничать и лениться – это до нищеты, бед, а также болезней. Девушкам нежелательно распускать косы в этот день – кто-то может сглазить. Приметы 27 июня Бабки громко стрекочут – до плохих новостей. Утки притихли – к грозе. Петух поет и трясет головой – испортится погода. Рыба активно играет в реке – ночью гроза будет. Дождь на Елисея – примета того, что семь недель дожди будут. Воробьи утром купаются в пыли – после обеда будет дождь. Много мошек и комаров – жди хорошего урожая грибов и ягод. Блестящие звезды предвещают жару, падающие – ветер, звезды мерцают – это до грозы. День ангела сегодня празднуют: Егор, Николай, Осип, Александр, Георгий, Мефодий и Владимир. Обязательно приветствуйте родных и близких с такими именами! Ранее мы писали, что в Украине будет очень жарко в ближайшие дни. Также сообщалось, какие праздники мы отметим в июле и сколько будет выходных.