В летнюю жару особенно актуальны десерты без выпечки, когда не нужно разогревать духовку или сковородку на плите. Для столь полезного десерта нам понадобится несколько минут на подготовку, йогурт и немного ягод. Рецептом поделилась украинский блоггер-кулинар Alina FooDee. Алина говорит, что такой десерт заменит мороженое. Кроме того, он очень полезен. Хранить его можно в морозильнике, чтобы полакомиться в любое время. Ингредиенты: Йогурт – 600 г Мед – 60 г или по вкусу (можно заменить на сахар или сахарозаменитель) Ванильный сахар (по желанию) – 1 ч. л. Ягоды, фрукты орехи – любые по вкусу.

Скриншот: Десерт можно украсить по желанию Пошаговое приготовление Нарежьте любые ягоды, орехи. Например, клубника, голубика, кешью. Выстелите форму пищевой пленкой. Смешайте густой йогурт с медом и ванильным сахаром. Вылейте смесь в форму и разровняйте. Сверху выложите ягоды, фрукты и орехи (зимой можно варенье). Накройте сверху пищевой пленкой и поставьте в морозильную камеру на 1-2 часа до полной заморозки. Нарежьте порционными кусками и вкуснее! Раньше мы писали о бюджетном рецепте рогаликов. Миска сладостей обойдется всего в 120 гривен. Также кулинарка рассказала, как приготовить "жареное молоко".