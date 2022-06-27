Меньше 3 процентов работающих в России японских компаний решили покинуть рынок после ее вторжения в Украину, что является самым низким показателем среди стран "Большой семерки". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today. Значительное число японских компаний с осторожностью относились к выходу из России, при этом многие приостановили свою деятельность в надежде возобновить бизнес в обозримом будущем. Только четыре из 168 японских компаний, работающих в России, к 19 июня решили прекратить свою деятельность в стране. Комментируя низкую долю ухода японских компаний с рынка РФ, представитель Teikoku Databank отметил, что главное отличие между американскими и японскими компаниями заключалось в том, что японские фирмы заранее не сформулировали подробные планы ухода. По данным Teikoku Databank, на сегодняшний день 74 японских компании решили прекратить, или приостановить деятельность в России. Ранее сообщалось, что Япония анонсировала новый пакет санкций против России. Токио заморозит активы 70 физических и юридических лиц, экспортные ограничения будут введены против 90 организаций. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.