В Сиднее в понедельник прошел митинг против изменения климата. Полиция была вынуждена перекрыть основные дороги в центре города, а утреннее движение по знаменитому Сиднейскому мосту Харбор-Бридж было временно приостановлено после того, как женщина в знак протеста приковала себя цепью к своему автомобилю. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. В ходе акций протеста полиция арестовала одиннадцать митингующих, в том числе женщину, которая, по словам полиции, приковала себя к машине, предварительно перекрыв все полосы движения. Автомобиль был отправлен на штрафплощадку. Десятки активистов передвигались по основным дорогам и создавали хаос для автомобилистов. Они потребовали от правительства сокращения использования газа и угля. В полиции заявили, что митингующие бросали на дорогу мусорные баки, также пытались сводить баррикады из строительного мусора. По оценкам полиции, в протесте приняло участие около 60 человек. Австралия является одним из лидеров по выбросам углерода в расчете на душу населения, а также крупнейшим в мире экспортером угля и сжиженного природного газа. Напомним, ранее стало известно, что Австралия передаст Украине в общей сложности 34 БТР. Первые четыре бронетранспортера M113AS4 были загружены в украинский самолет Ан-124 19 июня. Еще будет передано 10 таких машин. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.