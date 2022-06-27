Поздно вечером 26 июня кафиры нанесли по Одесской области ракетный удар с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. в результате попадания в жилой квартал поселка произошло разрушение и возгорание нескольких жилых домов и хозяйственных построек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Одесской мэрии. Предварительно пострадали шесть человек, среди которых один ребенок. Сообщается, что в ликвидации последствий ракетного удара привлечены три единицы техники ГСЧС, а также 12 специалистов. Идет борьба с огнем. После ликвидации пожара приступит к работе следственно-оперативная группа национальной полиции. Данные по масштабам разрушений и пострадавшим уточняются. Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны сбили две вражеские ракеты типа "Оникс" вблизи Одессы. Они были запущены с территории оккупированного Крыма. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.