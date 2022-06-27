Пытаясь разведать позиции украинских подразделений в Херсонской области, войска РФ активизировали воздушную разведку. Благодаря умелым действиям ВСУ три российских беспилотника "Орлан-10" были уничтожены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook оперативного командования "Юг". Боевые действия на юге в основном происходят посредством артиллерийских дуэлей и авиационных налетов. Продолжая напрасные попытки восстановить утраченные территории в Херсонской области, кафиры нанесли авиационный удар вертолетом Ми-28. Украинские истребители и вертолеты попарно нанесли авиационные удары по скоплению живой силы и военной техники противника в трех районах Херсонской области. В общей сложности за сутки подтвержденные потери врага составили 39 солдат и офицеров, танк Т-72, четыре единицы бронированной и три – автомобильной техники. Также уничтожены три склада с боеприпасами. Напомним, сегодня утром украинский военный сбил российский вертолет "Аллигатор". Как сообщалось ранее, вчера украинский защитник сбил российский штурмовик Су-25. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.