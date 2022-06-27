Россия впервые с 1918 года объявила дефолт по своему суверенному долгу в иностранной валюте, что явилось кульминацией экономических санкций США и ЕС, лишивших страну возможности осуществления платежей зарубежным кредиторам. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg. В течение нескольких месяцев РФ находила пути обхода ограничений, введенных после вторжения Кремля в Украину. Но в конце дня 26 июня истек льготный период по выплате процентов в размере около 100 миллионов долларов. Факт неуплаты процентов по долгу в крайний срок считается событием дефолта. "Объявление дефолта — это символическое событие. Российское правительство уже упустило возможность выпускать долговые обязательства, деноминированные в долларах. Уже сейчас Россия не может занимать в большинстве стран", — заявил Такахиде Киучи, экономист исследовательского института Nomura в Токио. Во время финансового кризиса в России и обвала рубля в 1998 году правительство президента Бориса Ельцина объявило дефолт по своему внутреннему долгу в размере 40 миллиардов долларов. В последний раз Россия терпела дефолт по отношению к своим иностранным кредиторам более века назад, когда большевики отказались от долгового бремени Российской империи в 1918 году. Как сообщалось, крупнейшие американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs перестали обслуживать государственный долг России. Проводить операции по ним финансовым учреждениям запретило Министерство финансов США. Напомним, Соединенные Штаты приблизили Россию к границе исторического дефолта, не продлив ее лицензию на выплату владельцам облигаций. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.