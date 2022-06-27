Япония анонсировала новый пакет санкций против России. Токио заморозит активы 70 физических и юридических лиц. Экспортные ограничения будут введены против 90 организаций, связанных с оборонным сектором. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK. Совместно с Великобританией, США и Канадой Япония вводит эмбарго на импорт и торговлю российским золотом. Ранее Япония уже ввела несколько пакетов санкций. Под ограничения попали более 700 граждан РФ, более 200 компаний и организаций. Напомним, ранее Великобритания, США, Канада и Япония объявили о запрете на поставки российского золота, чтобы усилить давление на "военную машину" президента РФ Владимира Путина. По оценкам экспертов, в результате запрета на импорт золота экономика России будет терять ежегодно около 19 млрд. долларов. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.